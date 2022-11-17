Какие интересные закуски на праздничный стол из слоеного теста можно приготовить быстро - узнайте в материале УНИАН.

Слоеное тесто считается одним из самых простых и удобных для приготовления различных блюд. Его можно купить в магазине или сделать самостоятельно, но закуски всегда получаются отличными. УНИАН расскажет, что приготовить из слоеного теста дрожжевого или бездрожжевого.

Ранее мы говорили о том, как приготовить еду в квартире без газа и электричества.

Закуска из слоеного теста с колбасой и сыром - рецепт

слоеное тесто - 275 гр;

твердый сыр - 150 гр;

колбаса - 150 гр;

помидор - 1 шт;

репчатый лук - 1 шт;

яйца - 1 шт;

растительное масло - 1 ст.л;

соль;

чесночный порошок;

кунжут;

молотый базилик.

Репчатый лук очистить, нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Помидор вымыть, измельчить, добавить к луку. Всыпать специи и соль, готовить, пока из помидора не испарится влага. Колбасу натереть на терке, так же поступить с сыром. Разложить лист слоеного теста, выложить луково-томатный соус. Далее выложить колбасу и сыр, скрутить рулет и нарезать его колечками.

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Взбить желток яйца в отдельной емкости, смазать им рулетики. Выложить их на противень, застеленный бумагой, запекать в духовке 5-10 минут при 180°C.

Закуска из слоеного теста с фаршем - рулетики

бездрожжевое слоеное тесто - 500 гр;

мясной фарш - 400 гр;

репчатый лук - 1 шт;

белый хлеб - 1-2 ломтика;

молоко - 150 мл;

яйца - 1 шт;

соль, перец.

Белый хлеб разломать на кусочки, сложить в глубокую емкость. Залить молоком, оставить на 10 минут размокать. Фарш выложить в миску, туда же натереть лук, добавить яйцо, соль и перец, а также пропитанный молоком хлеб. Фарш тщательно перемешать.

Расстелить на столе слоеное тесто, выложить на него фарш, закатать тесто в рулет. Выложить рулеты на противень, застеленный пергаментом. Смазать взбитым желтком яйца, выпекать в духовке 1 час при 180°С.

Закуска из слоеного теста с сыром и ветчиной - конвертики

слоеное тесто - 500 гр;

ветчина - 100 гр;

твердый сыр - 100 гр;

яйца - 1 шт.

Ветчину нарезать пластинами, сыр натереть на терке. Слоеное тесто выложить на стол, разрезать на четыре квадрата. Яйца взбить в отдельной миске, смазать полученной массой каждый квадрат теста. Сверху выложить ветчину и сыр, а затем скрепить края конвертиков из теста. Выпекать закуску 10-15 минут при 200°С.

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