На чем готовить еду, если нет газа и электричества, а также доступа к горячей воде - узнайте в материале УНИАН.

Из-за регулярных ударов по критической инфраструктуре украинских городов жители нашей страны могут остаться без благ современной цивилизации. В этой ситуации возникает вопрос - как и на чем готовить еду. УНИАН рассказывает, что можно приготовить, когда нет света, воды или газа.

Ранее мы говорили о том, какие сделать запасы на случай голода или возобновления активных боевых действий.

Что и как готовить без газа и света - советы и лайфхаки

Прежде всего, каждый украинец должен запастись не скоропортящимися продуктами, способными быстро утолить голод. К ним относятся каши и супы быстрого приготовления, консервы, паштеты, консервированные овощи, хлебцы, гранола, сухарики.

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Также стоит понимать, что организм человека нуждается в определенном количестве полезных веществ, чтобы сохранять необходимую жизнедеятельность. Даже при отсутствие света, газа и воды, вы можете питаться каждым из нижеприведенных продуктов:

жиры - оливки, маслины, орехи, семена, брынза, фета, выдержанный творог, масло, печень трески, сало, кокос кусочками или стружками, арахисовая или другие ореховые пасты;

- оливки, маслины, орехи, семена, брынза, фета, выдержанный творог, масло, печень трески, сало, кокос кусочками или стружками, арахисовая или другие ореховые пасты; белки - тофу/ соевое мясо, фасоль, чечевица консервированная, сушеное мясо, сушеная рыба (промышленно), печеночные паштеты, мясные паштеты, кисломолочные сыры, сухое молоко, хумус;

- тофу/ соевое мясо, фасоль, чечевица консервированная, сушеное мясо, сушеная рыба (промышленно), печеночные паштеты, мясные паштеты, кисломолочные сыры, сухое молоко, хумус; углеводы - хлеб, хлебцы, гречка коричневая, кус-кус, рисовая лапша, пита, лаваш, овсянка быстрого приготовления, сухие завтраки, сублимированные каши, сублимированные супы из нута, чечевицы, грибов;

- хлеб, хлебцы, гречка коричневая, кус-кус, рисовая лапша, пита, лаваш, овсянка быстрого приготовления, сухие завтраки, сублимированные каши, сублимированные супы из нута, чечевицы, грибов; овощи / фрукты - морковь, капуста, корейская морковь, капуста квашеная, огурцы квашеные, икра кабачковая в банке, пастеризованная вакуумная свекла, помидоры, огурцы, яблоки, груши, апельсин, бананы, томатные пасты.

Такие продукты как мед, варенье, горчица, сгущенка, шоколад, сушеные фрукты также будут кстати не только в качестве вкусной добавки к блюдам, но и как дополнительный источник макро- и микроэлементов.

Что приготовить, если не работает плита - варианты блюд

УНИАН настоятельно рекомендует украинцам приобрести себе туристические газовые горелки и несколько газовых баллонов. Такое устройство выручит не только во время войны, но и после - если когда-нибудь вы решите выбраться на природу или поехать в путешествие с палатками.

Если вы купили газовую горелку или плиту, то сможете обеспечить себе рацион из следующих блюд:

вареные яйца + каша быстрого приготовления + свежие или консервированные овощи;

лаваш с творогом и зеленью + хлебцы + консервированная рыба;

квашеная капуста или корейская морковка + хлебцы с паштетом + каша быстрого приготовления;

запаренная овсянка с сухофруктами и орехами + йогурт + свежие фрукты;

вареные яйца + хлебцы + консервированная рыба + консервированные овощи.

В качестве десерта всегда можно съесть хлебцы с арахисовой пастой, сгущенкой или вареньем, питательные батончики, печенье, сухарики или свежие фрукты. Также на газовой горелке можете приготовить себе чай, кофе или подогреть молоко с медом.

В случае, если вы не купили газовую горелку, то придется готовить еду на улице - на открытом огне. Для этого вам нужен чугунный или алюминиевый котел, в его отсутствие подойдет кастрюля с толстыми стенками. Идеальные блюда для приготовления на костре:

каша с тушенкой и специями;

суп с картофелем, крупой, мясом и специями;

сладкая каша с изюмом и сгущенкой;

овощи, запеченные в фольге;

картофель с салом, жареные сосиски.

На костре также получится вскипятить воду для чая или кофе. Главное - соблюдать технику безопасности и не держать рядом с костром легковоспламеняющиеся предметы. Также лучше готовить пищу днем, чтобы в темное время суток не привлекать внимания.

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