В тексте повестки не указано, о каком именно деле идет речь, а лишь отмечается, что заседание будет посвящено рассмотрению админдела "о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия".

Верховный суд вызвал президента Украины Владимира Зеленского на судебное заседание по административному делу по иску нардепа Петра Порошенко.

Соответствующую повестку на допрос в Facebook опубликовал адвокат Порошенко Игорь Головань.

В тексте повестки сказано, что заседание запланировано на 15:00 28 декабря.

Председательствующей по делу указана судья Ирина Гончарова.

Читайте такжеУ Порошенко новые неприятности: "Рошен" оштрафовали на 283 миллиона гривенВ то же время в документе не говорится, о каком именно деле идет речь, а лишь указано, что заседание будет посвящено рассмотрению админдела "о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия".

Зеленский по этому делу является ответчиком.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

20 декабря Петру Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействие деятельности террористических организаций.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание подозрения бывшему главе государства Петру Порошенко в госизмене и содействии террористам. Президент считает, что общество понимает, что происходит.

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