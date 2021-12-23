Верховный суд вызвал президента Украины Владимира Зеленского на судебное заседание по административному делу по иску нардепа Петра Порошенко.
Соответствующую повестку на допрос в Facebook опубликовал адвокат Порошенко Игорь Головань.
В тексте повестки сказано, что заседание запланировано на 15:00 28 декабря.
Председательствующей по делу указана судья Ирина Гончарова.
Читайте такжеУ Порошенко новые неприятности: "Рошен" оштрафовали на 283 миллиона гривенВ то же время в документе не говорится, о каком именно деле идет речь, а лишь указано, что заседание будет посвящено рассмотрению админдела "о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия".
Зеленский по этому делу является ответчиком.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.
Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.
В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.
20 декабря Петру Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействие деятельности террористических организаций.
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание подозрения бывшему главе государства Петру Порошенко в госизмене и содействии террористам. Президент считает, что общество понимает, что происходит.