Президент считает, что общество понимает, что происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание подозрения бывшему главе государства Петру Порошенко в госизмене и содействии террористам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский побеседовал с журналистами в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в государственной резиденции "Синегора".

В частности, президента попросили прокомментировать подписание подозрения Порошенко.

"Я об этом не думаю, во-первых, что там было выписано. Это выписывают правоохранительные органы. Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства", - заявил Зеленский.

При этом, президент заявил, что на ситуацию внутри Украины, как правило, влияют финансовые группы.

Читайте такжеСША отреагировали на подозрение Порошенко"Он (Порошенко) есть в одной из этих финансовых групп. Мы понимаем. Они свозят людей из разных областей (для митингов - УНИАН). Мы это видим. Это же открытая информация, это же не ложь... Где-то кто-то хочет их поддержать. Большинству людей, мне кажется, дают такую возможность. Непростое время, люди хотят заработать копейку. Кто так приходит", - сказал Зеленский.

Я вижу единственное: мы не видим резонанса в отношении таких людей как господин Медведчук, или как господин (Порошенко)... Если эти вопросы связаны с конкретикой, с углем, - то, что мы прочитали, торговля с сепаратистами, поэтому, пусть разбирается суд, правоохранительные органы, - подчеркнул Зеленский.

"Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет. И понятно почему. Оно так не получится. Зарабатывать на этом в обществе, а затем чтобы это общество тебя поддерживало. Оно так не получается. И в 2014 году не их поддержало общество (о победе Порошенко на выборах - УНИАН). Общество поддержало себя, государство, государственность, свой флаг, свой гимн", - подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что общество понимает, что происходит.

"Государство не слепое, и точно начинает шаг за шагом разбираться", - сказал Зеленский.

Напомним, что Государственное бюро расследований ожидает Петра Порошенко в четверг, 23 декабря, для вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Его адвокат ранее заявил, что Порошенко не явится на вызов в ГБР.

Подозрение Петру Порошенко

17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

20 декабря Петру Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействие деятельности террористических организаций.

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