Президент Украины Владимир Зеленский определил, кто может выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины.
Соответствующий указ №671/2021 опубликован на сайте президента.
Читайте такжеЗеленский назначил нового посла Украины в ВатиканеГлава государства постановил, что давать официальные комментарии, провозглашать официальные заявления и выступать с инициативами международного характера могут:
- Президент Украины;
- Премьер-министр Украины;
- Министр иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел в свою очередь предоставляет официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса Украины.
Государственные органы также должны координировать свою деятельность в сфере внешних отношений с помощью МИД.
Также указом определено, что должностные лица и государственные органы информируют президента или МИД о своих контактах с представителями иностранных государств и организаций. Это касается контактов по вопросам реализации государственной внешней политики. Срок - 10 дней, если информация "важная" - информирование должно быть осуществлено безотлагательно.
Соответствующий указ был подписан "с целью обеспечения единства внешнеполитического курса государства".