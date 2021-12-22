Подписан указ, направленный на "обеспечение единства внешнеполитического курса государства".

Президент Украины Владимир Зеленский определил, кто может выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины.

Соответствующий указ №671/2021 опубликован на сайте президента.

Читайте такжеЗеленский назначил нового посла Украины в ВатиканеГлава государства постановил, что давать официальные комментарии, провозглашать официальные заявления и выступать с инициативами международного характера могут:

Президент Украины;

Премьер-министр Украины;

Министр иностранных дел Украины.

Министерство иностранных дел в свою очередь предоставляет официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса Украины.

Государственные органы также должны координировать свою деятельность в сфере внешних отношений с помощью МИД.

Также указом определено, что должностные лица и государственные органы информируют президента или МИД о своих контактах с представителями иностранных государств и организаций. Это касается контактов по вопросам реализации государственной внешней политики. Срок - 10 дней, если информация "важная" - информирование должно быть осуществлено безотлагательно.

Соответствующий указ был подписан "с целью обеспечения единства внешнеполитического курса государства".

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