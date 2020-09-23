Официальный визит в Братиславу запланирован на 24 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 сентября, посетит Словацкую республику.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента.

"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом", - уточнили в пресс-службе.

Также во время официального визита запланировано подписание ряда двусторонних соглашений.

Международная политика Зеленского: что было раньше

22 ноября Зеленский заявил, что агрессия Российской Федерации против Украины - это не просто посягательство на суверенитет, а является попыткой вернуться к распределению "сфер влияния" в мире. Об этом он сказал время выступления в онлайн-режиме на торжественном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций по случаю 75-й годовщины основания ООН.

В тот же день Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе и ситуацию во временно оккупированном Крыму.

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Автор: Юрий Годован