Также президенты обсудили потребности Украины в безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел обсудили ситуацию на фронте и потребности в безопасности Украины.

"Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности", - написал Зеленский в Telegram.

Также президенты обсудили движение Украины в Европейский Союз.

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"Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в конце января в Чехии состоялись выборы президента. По результатам подсчета 100% голосов, во втором туре президентских выборов в Чехии победу одержал бывший глава Военного комитета НАТО, генерал в отставке Петр Павел.

Добавим, что Петр Павел планирует совершить визит в Украину.

Военная помощь Чехии для Украины

Чехия начнет производить оружие для Украины в больших объемах. С этой целью в страну также приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских предприятиях по производству оружия.

Раньше Чехия передала Украине танки, РСЗО, БМП и ПЗРК.

Экс-президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 граждан Чехии.