Появлялись сообщения о том, что Павел намерен посетить украинскую столицу вместе с президентом Словакии.

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил генерала НАТО в отставке Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии. Глава государства рассказал, что пригласил чешского коллегу в Украину.

"Лично поздравил Петра Павела с победой на выборах Президента Чехии. Поблагодарил его и чешский народ за неослабевающую поддержку. Пригласил с визитом в Украину", – написал Зеленский в Twitter.

Накануне о том, что новый президент Чехии Петр Павел якобы намерен посетить Украину для встречи с Владимиром Зеленским, сообщали словацкие СМИ. Ожидалось, что этот визит будет обсужден во время первого телефонного разговора Зеленского с Павелом после избрания последнего президентом. Вероятно, Павел намерен посетить украинскую столицу вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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Президентские выборы в Чехии

27-28 января в Чехии прошел второй тур президентских выборов. За президентское кресло соревновались генерал НАТО в отставке Петр Павел, который поддерживает Украину и известный критическим отношением к России, выступает за усиление сотрудничества Чехии с ЕС и Североатлантическим альянсом, и Андрей Бабиш, который известен связями с прокремлевским венгерским премьером Виктором Орбаном и выступает за диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

По результатам подсчета 100% голосов Петр Павел одержал победу, получив более 58% голосов избирателей. Он принесет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года.

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