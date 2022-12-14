Граждане Украины примут участие в работе на чешских предприятиях.

Чехия начнет производить оружие для Украины в больших объемах. С этой целью в страну также приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских предприятиях по производству оружия.

Как сообщил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный, партнеры по НАТО профинансируют такую инициативу. Сперва будет проведена модернизация и ремонт мощностей, а затем непосредственно начнется изготовление боевой техники.

"Это не секретная информация. Граждане Украины уже работают в чешской промышленности, в том числе и оборонной. Мы не начали ездить в Украину вчера или в прошлом году, мы делаем это с 2015 года. Тогда мы пытались ответить на российскую агрессию усилением обороноспособности Украины. Для украинцев война началась сразу после Майдана. Речь идет о постепенном увеличении украинских работников", - заявил Копечный.

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Чиновник добавил, что Чехия приняла такое решение после встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Напомним, Украина наладила производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра в промышленных масштабах.

Помощь Чехии Украине

В рамках пакета военной помощи Чехия в октябре передала для Украины тяжелое вооружение.

Также Чехия совместно с Германией хотела организовать "круговой обмен", чтобы ВСУ получили технику.

На дипломатическом фронте Чехия выступает за создание спецтрибунала для осуждения высшего российского руководства.