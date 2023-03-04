Появилось расписание чешского лидера на ближайший период времени.

Лидер Чехии Петр Павел намерен организовать политическое турне в первые сто дней своего пребывания на посту главы государства. Как известно, роль главнокомандующего Чехии Павел занял сравнительно недавно - в январе 2023 года. После этого стало известно, что он так и не смог отказаться от своей "личной страсти".

По данным издания Ceske Noviny, в рамках турне Павел намерен посетить все соседние страны. Первым пунктом остановки станет Словакия, туда Павел намерен приехать сразу после своей инаугурации, которая состоится 9 марта. Затем он поедет в Польшу и Германию (в Берлине Павел будет 21 и 22 марта), а уже в апреле посетит с визитом в Киев.

СМИ уточнили, что визит в Украину Павел планирует осуществить сразу после поездки в Брюссель, которая состоится в том же месяце. В Венгрии у него запланирована встреча в штаб-квартире ЕС и НАТО.

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Как прокомментировал Петер Павел, своим турне он планирует показать, что Чехия возвращается к активному подходу к внешней политике на уровне президента.

"Я не считаю, что в этот период мне нужно ехать куда-то еще, потому что я действительно считаю наше соседство приоритетным", - пояснил он выбор стран для визита.

Зеленский лично пригласил Петра Павела в Киев

Отметим, что 27-28 января в Чехии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого новым лидером государства стал генерал НАТО в отставке Петр Павел.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский сделал важный дипломатически жест и провел телефонные переговоры с новоизбранным лидером Чехии. Их разговор состоялся 29 января 2023 года. Во время разговора Зеленский пригласил Павела лично приехать в Киев, а также выразил благодарность народу Чехии за помощь Украине.

Позже лидер Чехии сделал несколько заявлений по поводу российско-украинской войны. В частности, он рассказал о нежелательных сценариях поражения РФ, что вызвало бурю негодования среди украинцев.

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