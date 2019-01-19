цей матеріал доступний українською

Власти Бали введут налог для туристов

14:31, 19 января 2019
Новости туризма
87 0
В 2017 году Бали посетили более 5 млн человек \ commons.wikimedia.org

Читайте такжеНазваны топ-10 лучших свадебных локаций мира

По словам губернатора Бали Вайана Костера, полученные средства пойдут на развитие программ по охране окружающей среды и балийской культуры, сообщает kommersant со ссылкой на The Jakarta Post. «Это даст нам больше финансовых возможностей для поддержки развития Бали», - заявил Костер.

По его словам, законопроект был внесен в местный парламент в декабре 2018 года. Способ взымания платы пока не определен: ее могут включить либо в стоимость авиабилетов, либо взимать на таможне.

В 2017 году Бали посетили более 5 млн человек. В сентябре власти острова ужесточили законодательство для туристов, запретив фотографироваться на фоне храмов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #туристы#Бали