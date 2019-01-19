Власти Бали введут налог для туристов

Способ взымания платы пока не определен: ее могут включить либо в стоимость авиабилетов, либо взимать на таможне.

Власти острова Бали планируют взимать туристический налог в размере $10.

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По словам губернатора Бали Вайана Костера, полученные средства пойдут на развитие программ по охране окружающей среды и балийской культуры, сообщает kommersant со ссылкой на The Jakarta Post. «Это даст нам больше финансовых возможностей для поддержки развития Бали», - заявил Костер.

По его словам, законопроект был внесен в местный парламент в декабре 2018 года. Способ взымания платы пока не определен: ее могут включить либо в стоимость авиабилетов, либо взимать на таможне.

В 2017 году Бали посетили более 5 млн человек. В сентябре власти острова ужесточили законодательство для туристов, запретив фотографироваться на фоне храмов.