Лидер страны заявил, что соответствующие предложения Китая вызывают у него неоднозначное впечатления: с некоторыми он согласен, а другие - вызывают вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" со стороны Китая, который власти КНР представили сегодня в день годовщины вторжения российских войск в Украину. Ранее он также упоминал, что Украина способна закончить российско-украинскую войну уже в 2023 году.

Так, украинский лидер в рамках своей пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" отметил, что оценивает соответствующую инициативу Китая скорее, как мысли о сложившейся ситуации.

"Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами", - сказал Зеленский.

В этом контексте лидер страны упомянул, что некоторые пункты со стороны Китая он действительно поддерживает, например, тезис о поддержке территориальной целостности Украины. Однако также часть предложений - толкает к дополнительным дискуссиям с правительством Китая.

Новый "мирный план" со стороны Китая

Напомним, что сегодня на сайте МИД КНР появился "мирный" план по прекращению "украинского кризиса". Он состоит из 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета всех стран; отказ от менталитета холодной войны; прекращение боевых действий; возобновление мирных переговоров; разрешение гуманитарного кризиса; защита гражданских лиц и военнопленных; обеспечение безопасности атомных электростанций; снижение стратегических рисков; содействие экспорту зерна; прекращение односторонних санкций; поддержание стабильности цепочек производства и поставок; содействие постконфликтному восстановлению.

При этом четких рекомендаций по поводу того, как действительно добиться прекращения огня на поле боя, в Китае не представили.

В США уже раскритиковали "мирную" риторику со стороны властей КНР, заявив, что для завершения войны в Украине нужно просто вывести все российские войска с украинских территорий.

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