Самое главное, чтобы речь шла о справедливом мире, а не о выгодном для России прекращении огня.

США ожидают, когда Китай представит свои предложения относительно прекращения войны в Украине.

Для США важко, чтобы Пекин не выдвигал идею простого прекращения огня, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

"Прежде всего, по мирному плану Китая. Мы ждем, чтобы посмотреть, что китайская сторона водрузит на стол [переговоров]. Предполагается, что это будет озвучено завтра (24 февраля – УНИАН)", — заявила американский дипломат.

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Нуланд подчеркнула, что самое главное, чтобы речь шла о справедливом мире, а не о прекращении огня, которое позволит россиянам передохнуть и возобновить агрессию.

Она отметила, что США поддерживают дипломатические усилия, однако важно знать, что российский диктатор хочет мира.

"Фундаментальный вопрос заключается в том, хочет ли Путин мира, желает ли позволить Украине иметь суверенитет и территориальную целостность, или речь идет о том, что один человек пытается восстановить некую империю и в процессе пожертвовать своей страной и Украиной", – добавила Нуланд.

Мирный план Китая для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности главный дипломат Китая Ван И заявил о планах его страны в годовщину полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, представить решение для прекращения войны.

Чиновники сообщали Bloomberg, что предложения Китая, вероятно, будут созвучны с идеями российского диктатора Владимира Путина, и будут предусматривать прекращение поставок оружия для обороны Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что слышал об этом плане, но никаких официальных документов Киев от Китая не получал. 22 февраля Ван И во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым озвучил ему позицию Пекина в отношении войны.

Когда началось широкое обсуждение китайского мирного плана, Китай внезапно заявил, что собирается представить некий "документ с позицией" Китая, а не "мирный план".

Ожидается, что 24 февраля Си Цзиньпин произнесет некую "мирную речь", в которой изложит позицию Китая.

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