Визит украинского лидера в Африку запланирован на 10 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский в следующем месяце планирует визит в Южно-Африканскую Республику, где встретится с президентом Сирилом Рамафосой, пишет Bloomberg.

Визит украинского лидера в Африку запланирован на 10 апреля, сообщил изданию представитель администрации президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Этот визит является продолжением диалога президента Рамафосы с президентом Путиным (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) и президентом Зеленским относительно всеобъемлющего мирного процесса, который может проложить путь к миру между Россией и Украиной", - сказал Магвенья.

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Отмечается, что ЮАР придерживается нейтральной позиции относительно войны между Россией и Украиной. По мнению Рамафосы, такая политика может помочь в урегулировании конфликта. Издание напомнило, что два года назад Южно-Африканская республика возглавила инициативу шести африканских стран по прекращению войны, но она не дала результатов.

Bloomberg пишет, что анонс переговоров Зеленского и Рамафосы состоялся на фоне попыток обоих лидеров улучшить отношения с США.

Отношения Украины и США: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Украина и США согласовали дату переговоров в Эр-Рияде. Встреча должна состояться 11 марта, сообщила корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих. По ее данным, американскую сторону будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Виктвофф и советник по национальной безопасности США Майкл Волц, украинскую - глава Офиса президента Андрей Ермак.

Уиткофф впоследствии рассказал, что во время встречи в Саудовской Аравии стороны попытаются согласовать рамки мирного соглашения и начального прекращения огня. При этом он назвал "позитивным первым шагом" письмо Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу, направленное после их провальной встречи в Белом доме 28 февраля.

Президент США Трамп заявил, что у Украины не будет другого выбора, кроме заключения мирного соглашения с Россией. "Я думаю, что произойдет следующее: Украина захочет заключить соглашение, потому что я не думаю, что у них есть выбор", - сказал Трамп. Он также заявил, что Россия также будет вынуждена заключить это соглашение.

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