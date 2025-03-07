Он заявил, что у Украины и РФ "не будет иного выбора", кроме заключения соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины не будет другого выбора, кроме заключения мирного соглашения с Россией. Об этом он сказал во время выступления в Овальном кабинете, пишет The New York Times.

"Я думаю, что произойдет следующее: Украина захочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор", — сказал Трамп.

Он также заявил, что Россия также будет вынуждена заключить это соглашение.

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"Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что определенным другим способом — другим способом, который знаю только я, только я — у них нет выбора". - сказал он.

Трамп также сказал, что американские переговорщики "добились большого прогресса с Украиной и большого прогресса с Россией за последние пару дней".

Коме того, он отметил, что пока не знает, поедет ли он сам в Саудовскую Аравию на переговоры с Путиным и Зеленским.

США и война в Украине

Ранее СМИ сообщали о том, что 11 марта в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Как заявтил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, во время встречи стороны попытаются согласовать рамки мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

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