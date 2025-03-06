Встреча состоится на уровне военных представителей стран, которые готовы приложить больше усилий для надежного обеспечения безопасности, рассказал президент.

Президент Владимир Зеленский провел отдельную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, они обсудили встречу, которая готовится на 11 марта на уровне военных представителей стран. Как отметил глава государства в Telegram, встреча состоялась на полях заседания Европейского совета сегодня в Брюсселе.

По словам Зеленского, он поблагодарил французского лидера за четкую и принципиальную позицию по поддержке Украины и необходимости новых, более серьезных шагов в защиту всей нашей Европы - наших народов, наших институтов и нашего европейского образа жизни.

"Обсудили встречу, которая готовится на 11 марта на уровне военных представителей стран, готовых приложить больше усилий для надежного обеспечения безопасности в рамках завершения этой войны. Скоординировали позиции и ближайшие шаги. Есть абсолютно четкое общее видение того, что реальный и длительный мир возможен на основе взаимодействия Украины, всей Европы и Америки. Война должна закончиться как можно быстрее", - подчеркнул президент.

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Встреча представителей Украины и США в Эр-Рияде - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский подчеркнул, что команды Украины и США возобновили работу с целью достижения мира в войне, которую Россия ведет против Украины.

Как подчеркнул президент, Украина стремится к миру с самой первой секунды войны. "И мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, - это Россия", - отметил Зеленский.

В то же время, корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих заявила, что 11 марта в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной. "Во вторник Рубио, Виткофф, Вальс отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", - отметила Гайнрих.

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