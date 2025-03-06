Встреча находится в разработке, заявил Стив Уиткофф.

Во время встречи США и Украины в Саудовской Аравии стороны попытаются согласовать рамки мирного соглашения и первоначального прекращения огня. Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, передают Sky News.

По его словам, встреча с Украиной находится в разработке.

"Сейчас мы ведем переговоры о координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде", - заявил Уиткофф.

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При этом он назвал "позитивным первым шагом" письмо президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу, отправленное после их провальной встречи в Белом доме 28 февраля.

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