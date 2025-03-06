Они могут состояться уже на следующей неделе.

11 марта в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Об этом в микроблоге X сообщила корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих. По ее данным, американскую сторону будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Виктвофф и советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц:

"Во вторник Рубио, Виткофф, Уолтц отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком".

Переговоры о прекращении войны

Напомним, в феврале состоялись первые дипломатические контакты между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Они были направлены на обсуждение путей прекращения войны и усиления сотрудничества.

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Украина и европейские лидеры возмутились тем, что их не пригласили на переговоры, однако у Дональда Трампа заверили, что "реальный" процесс еще не начался.

После ссоры в Овальном кабинете Трамп остановил всю военную помощь и обмен разведывательной информацией с Украиной, требуя, чтобы Киев продемонстрировал стремление к миру.

Сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении совместной работы.

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