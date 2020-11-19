Президент подчеркнул, что категорически не воспринимает последние решения Конституционного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский представил шаги для выхода из конституционного кризиса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он говорил во время видеовстречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.

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В числе шагов для выхода из кризиса Зеленский назвал восстановление до конца года уголовной ответственности за недостоверное декларирование, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решения вопроса Конституционного суда.

К разговору также присоединились руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Встреча была посвящена вопросам выхода из кризиса, который вызвал своими последними решениями Конституционный суд Украины, функционированию Национального антикоррупционного бюро и проведению эффективной судебной реформы.

Президент подчеркнул, что категорически не воспринимает последние решения Конституционного суда.

«Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически «обнулило» всю систему борьбы с коррупцией», - заявил Зеленский.

Он отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.

Глава государства напомнил, что недавно по этому вопросу имел подробную беседу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который предложил экспертизу комиссии в этой сложной ситуации.

Кроме того, Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций НАПК и решение вопроса Конституционного суда.

Конфликт с Конституционным судом

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

2 ноября в Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом.

16 ноября Разумков отметил, что законопроект №4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая стала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС от 27 октября 2020 года.

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Автор: Константин Гончаров