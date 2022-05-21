Президент Украины сказал, что живет сегодняшним днем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время войны с Российской Федерацией получает удовольствие от момента - от оккупантов освобождена Киевщина, противник не взял под контроль часть востока нашей страны.

Глава страны в интервью рассказал, что получает удовольствие от наших достижений.

Зеленский добавил, что живет сегодняшним днем.

"...Я получаю удовольствие от момента. Деоккупирована Киевская область, не взяли Донбасс. Я получаю удовольствие от положительных результатов нашего государства...", - поделился лидер нашей страны.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в украинское государство.

Власти России не объявили Украине войну - в Кремле утверждают, что идет "спецоперация", в том числе для "денацификации" украинцев.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности на Киевщине, а также в Луганской и Донецкой областях.

Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Киевской области, но впоследствии регион зачистили от противников. Также противнику удалось захватить, в частности, часть Херсонщины, Луганщины Запорожской области.

Позже оккупанты пошли в наступление на востоке нашей страны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что война против России входит в финальную фазу, во время которой будет контрнаступление и освобождение захваченных территорий.

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