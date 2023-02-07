Председателем Днепропетровской облгосадминистрации назначен Сергей Лысак, Запорожской области – Юрий Малашко, Херсонской области - Александр Прокудин.

Президент Владимир Зеленский назначил новых голов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областных государственных администраций.

Соответствующие указы №65/2023, №66/2023 и №67/2023 были опубликованы на сайте главы государства во вторник, 7 февраля.

В частности, председателем Днепропетровской облгосадминистрации назначен Сергей Лысак, Запорожской области - Юрий Малашко, Херсонской области - Александр Прокудин.

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Новые назначения

Как сообщал УНИАН, 24 января президент уволил пятерых глав областных государственных администраций.В частности, был уволен Валентин Резниченко с должности председателя Днепропетровской ОВА, Александр Старух - с должности председателя Запорожской ОВА, Дмитрий Живицкий - с должности председателя Сумской ОВА, Ярослав Янушевич - с должности председателя Херсонской ОГА.

Также президент уволил Алексея Кулебу с должности председателя Киевской областной государственной администрации. Другим указом он назначил его заместителем руководителя Офиса президента.

Вчера в видеообращении Владимир Зеленский предупредил, что в ряде регионов, приграничных и прифронтовых - теперь будут назначаться руководители с военным опытом, которые знакомы с управленческой работой на должностях в местной и центральной власти.

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