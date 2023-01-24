Одного из них - Алексея Кулебу - назначил заместителем руководителя Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых председателей областных государственных администраций.

В указе президента №37/2023 отмечается, что Валентина Резниченко уволен с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Другим указом (№38/2023) Александр Старух уволен с должности председателя Запорожской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Видео дня

Указом №39/2023 Дмитрий Живицкий уволен с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Еще одним указом (№40/2023) Ярослава Янушевича уволен с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский указом №41/2023 уволил Алексея Кулебу с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Другим указом он назначил его заместителем руководителя Офиса президента. Соответствующий указ №42/2023 опубликован на сайте главы государства.

Кадровые новости

Сегодня, 24 января, стало известно о освобождение целого ряда чиновников.

Кроме того, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных государственных администраций. Речь идет о главе Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, Запорожской - Александра Старуха, Киевской - Алексея Кулебу, Сумской - Дмитрия Живицького и Херсонской - Ярослава Янушевича.

Кроме того, Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности заместитель руководителя Офиса президента Украины. Его заявление подписал президент.

Вас также могут заинтересовать новости: