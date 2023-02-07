Это произошло во время сегодняшнего заседания правительства.

Кабинет министров во время сегодняшнего заседания поддержал проекты указов президента Владимира Зеленского о назначении новых председателей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областных государственных администраций.

"Правительство поддержало проекты указов президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций Днепропетровской области – Сергея Лысака, Запорожской области – Юрия Малашка, Херсонской области – Александра Прокудина", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Кадровые изменения в ОГА - что известно

24 января президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых глав областных государственных администраций. В частности, уволили Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОВА, Александра Старуха - с должности председателя Запорожской ОВА, Дмитрия Живицкого - с должности председателя Сумской ОВА, Ярослава Янушевича - с должности председателя Херсонской ОГА.

Видео дня

Также президент уволил Алексея Кулебу с должности председателя Киевской областной государственной администрации. Другим указом он назначил его заместителем руководителя Офиса президента.

Комментируя эти кадровые решения, в вечернем видеообращении президент отметил, что это очередные кадровые решения, и соответствующие шаги будут приниматься и в дальнейшем.

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