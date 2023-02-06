Президент провел очередное заседание Ставки.

Украинские воины противодействуют попыткам российских оккупантов окружить город Бахмут и сломать там оборону.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении. "Сегодня провел очередное заседание Ставки. Много вопросов. Ключевой - действия на передовой. На Донетчине и других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите. Попыткам оккупанта окружить город и взломать там оборону. Противодействуем", - отметил он.

Президент Украины поблагодарил каждого воина, который своей стойкостью обеспечивает противодействие. Он отметил бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

Видео дня

Зеленский сообщил, что сегодня на ставке также рассмотрели вопрос по обеспечению военных боеприпасами, потому что "артиллерия – это один из ключевых факторов". Он отметил, что докладывали Главнокомандующий, командующие направлений, а руководитель разведки доложил относительно актуальных планов оккупанта.

Президент сообщил, что происходит усиление управленческих позиций: в ряде регионов – приграничных и прифронтовых – будут назначаться руководители с военным опытом. "Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от имеющихся сейчас угроз. О каждом таком решении буду информировать", - отметил он.

При этом добавил, будет сочетаться полученный опыт защиты Украины – военный опыт - с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной власти.

Что происходит в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, 4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в течение недели российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружение Бахмута.

Сегодня в батальоне "Свобода" рассказали, что российские захватчики изменили тактику - впервые они одновременно предпринимали штурмовые действия на протяженности фронта 7 километров.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что город и район заблаговременно готовили к обороне от российских войск. Система инженерных заграждений и природный ландшафт превратили его в неприступную крепость.

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