Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации.
Как сообщает президентская пресс-служба, Зеленский встретился с Живицким в Офисе главы государства и вручил ему служебное удостоверение.
Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004-м окончил Сумской государственный университет по специальности «оборудование химических производств и предприятий строительных материалов», а в 2019 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «публичное управление и администрирование».
Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 года по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.
Также сегодня президент своим указом №272/2021 уволил с должности председателя Сумской облгосадминистрации Василия Хому.
«Освободить Хому Василия Васильевича от должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе с подписью Зеленского.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Разумков прокомментировал, собираются ли они с Зеленским покинуть должности
- В ОП идею Меркель и Макрона относительно "прямого" диалога с Путиным считают "проявлением слабости"
- В Раде предлагают наказывать депутатов за оскорбление журналистов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram