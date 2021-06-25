Своим указом президент уволил предыдущего главу области Василия Хому.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации.

Как сообщает президентская пресс-служба, Зеленский встретился с Живицким в Офисе главы государства и вручил ему служебное удостоверение.

Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004-м окончил Сумской государственный университет по специальности «оборудование химических производств и предприятий строительных материалов», а в 2019 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «публичное управление и администрирование».

Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 года по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Также сегодня президент своим указом №272/2021 уволил с должности председателя Сумской облгосадминистрации Василия Хому.

«Освободить Хому Василия Васильевича от должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе с подписью Зеленского.

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Автор: Тамара Отовская