Кабмин согласовал кандидатуру Живицкого на должность председателя Сумской ОГА
Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской областной государственной администрации.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
Его кандидатура была согласована во время заседания правительства в среду, 12 февраля.
Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и подписать соответствующий указ президент Владимир Зеленский.
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Справка УНИАН. Живицкий родился 17 сентября 1982 года в г. Сумы. Ранее занимал должность руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации. С сентября - первый заместитель министра развития общин и территорий Украины.