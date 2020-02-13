Кабмин согласовал кандидатуру Живицкого на должность председателя Сумской ОГА

Его кандидатура была согласована во время заседания правительства в среду, 12 февраля.

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской областной государственной администрации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства. Его кандидатура была согласована во время заседания правительства в среду, 12 февраля. Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и подписать соответствующий указ президент Владимир Зеленский. Читайте такжеНа Сумщине ликвидировали схему экспорта пуха и перьев на более 50 миллионов гривен (фото) Справка УНИАН. Живицкий родился 17 сентября 1982 года в г. Сумы. Ранее занимал должность руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации. С сентября - первый заместитель министра развития общин и территорий Украины.

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