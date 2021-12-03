Они также обменялись мнениями относительно либерализации визового режима для украинцев и необходимости расширения соглашения о свободной торговле.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласовали необходимость наработки механизмов усиления санкций в отношении России в случае эскалации агрессии против Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Трюдо и Зеленский обсудили это во время телефонного разговора.

Глава государства поблагодарил Канаду за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Все эти 30 лет Канада была и остается для нас одним из ведущих партнеров и союзников", - отметил президент.

Зеленский проинформировал премьер-министра Канады о ситуации на украинских границах.

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"Лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Была отмечена важность скоординированной реакции на поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества. В этой связи стороны согласились с необходимостью наработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении.

Зеленский и Трюдо также обсудили пути дальнейшего привлечения Канады к деятельности "Крымской платформы".

Кроме того, они обменялись мнениями относительно перспектив либерализации визового режима для граждан Украины, необходимости расширения соглашения о свободной торговле и важность дальнейшей тесной координации в вопросе привлечения к ответственности виновных в збитии самолета рейса PS752.

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Автор: Антонина Доломанжи