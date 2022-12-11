Среди прочего главы лидеры Украины и Франции обсудили сотрудничество по обороне и энергетической стабильности нашего государства.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого они синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины.

Зеленский также сообщил, что обсудил с лидером Франции сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины.

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в вопросах обороны и энергетической стабильности Украины", - отметил Зеленский.

Эммануэль Макрон подтвердил, что обсудил с Владимиром Зеленским подготовку двух конференций, которые пройдут во Франции на следующей неделе.

"Первая - международная, которая имеет целью удовлетворить потребности Украины, чтобы пережить зиму; и вторая - с французскими компаниями, которые принимают участие в восстановлении страны", - отметил президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции "столько времени, сколько потребуется для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности".

Формула мира от Украины

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Зеленский раскрыл международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. Она содержит вопросы радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности; вывода российских войск со всех украинских территорий и другие пункты.

Глава государства подчеркнул, что необходимо вернуть украинский флаг во все города и общины, а также обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну.

Ранее российский публицист Валерий Соловей сообщил, что Вашингтон передал Москве информацию о "формуле" мирного соглашения, но Кремль ответил на нее эскалацией войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что российские власти не заинтересованы в проведении мирных переговоров для окончания войны против Украины. Американский дипломат отметил, что Путин не смог победить на поле боя, поэтому направил свой гнев и огонь на украинских граждан.

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