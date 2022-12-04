Госсекретарь США отметил, что Путин не смог победить на поле боя, поэтому направил свой гнев и огонь на украинских граждан.

Российские власти пока не заинтересованы в проведении мирных переговоров для окончания войны против Украины.

"Дипломатия всегда имеет пользу, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае это Россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же видим, по крайней мере в последнее время, прямо противоположное", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News.

Он отметил, что даже после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", Путин лишь "удвоил и утроил" свою агрессию. Он начал мобилизацию, попытался аннексировать украинские территории и сейчас пытается "сделать зиму своим оружием".

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"Путин не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, отключить тепло, отключить электричество", - добавил госсекретарь.

Переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

Между тем президент США Джо Байден заявил о готовности сесть за стол переговоров с Путиным, если глава Кремля "продемонстрирует заинтересованность в завершении начатой им войны против Украины". В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ США признать аннексию украинских территорий "затрудняет поиск основы для взаимного обсуждения".

В Украине же считают, что Владимир Путин не может быть субъектом диалога с миром, поскольку у него нет собственной политической перспективы в самой России. В Офисе президента добавили, что Кремль не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, а просто хочет закрепиться на территориях Украины, оккупированных после начала полномасштабного вторжения.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что российский диктатор может использовать мирные переговоры с Украиной для пополнения своей армии перед новым наступлением. По его словам, те, кто поддерживает Украину, должны быть "очень и очень осторожными" при подходе к теме мирных переговоров. Министр предупредил, что Путин действует "недобросовестно".

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