Валерий Соловей напомнил о предложении РФ о переговорах без предварительных условий, что является большим сдвигом.

Вашингтон передал Москве информацию о "формуле" мирного соглашения с Украиной. США призвали президента Украины Владимира Зеленского проявить реализм в вопросе Крыма

"Американцы предложили оставить статус Крыма нерешенным на 7 лет, и в течение этого времени вести переговоры. Известно из нескольких источников, что в этом послании говорилось: "Если вы ответите эскалацией, мы будем это воспринимать как отказ. Соответственно, условия новых предложений будут ужесточаться", - отметил российский публицист Валерий Соловей в интервью УНИАН

При этом он указал, что ответом Москвы стала дальнейшая эскалация ситуации в Украине

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"Это был ответ Российской Федерации и конкретно президента Путина. Российский истеблишмент в принципе был бы не против рассмотреть эти предложения и принять их, потому что там гарантировалась свобода, безопасность и сохранение активов для элиты. Владимир Владимирович решил показать, что он такой настоящий питерский. Как в свое время в одном куплете пелось: "Советская малина врагу дала ответ, советская малина сказала дружно: Нет!" - объяснил эксперт.

Кроме того, публицист напомнил, что спикер МИД РФ Мария Захарова говорила про переговоры без предварительных условий, что является большим сдвигом в российской позиции.

"До сентября речь шла о том, что они пойдут на переговоры только на их условиях. Там было много чего. Не так много, как до 24 февраля, но достаточно. И когда вдруг российская сторона заявила о готовности к переговорам без предварительных условий, это означало не только настоятельную просьбу к украинским "бандеровским партнерам", а знаменовало существенный сдвиг. Конечно, дополнительные условия могли быть предъявлены в ходе переговоров. Это Крым, Донбасс и сухопутный коридор в Крым. Но это существенное уменьшение переговорных позиций, то есть они готовы были отказаться от новых территорий", - объяснил Соловей.

Также он рассказал, что есть шесть стран, которые готовы стать гарантами мира, и отметил, что гарантами выступают и ВСУ.

"Формула мира, которую предложили Кремлю, фактически была воспринята как предложение о капитуляции. Там речь идет о демилитаризации Крыма, а также границ РФ с Украиной и Беларуси с Украиной. Так вот, американцы предложили создать демилитаризованную зону на границе глубиной 100 км. Там не должно быть с российской стороны тяжелого вооружения", - подытожил публицист.

"Формула" мира для Украины - что изестно

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что западные партнеры передалы сигналы от российского лидера Владимира Путина о готовности сесть за стол переговоров. При этом лидер украинской нации предложил публичную форму переговоров. В свою очеред в России ответили, что таких переговоров не бывает

Кроме того, в украинской разведке сообщили, что военные неудачи оккупантов усиливают желание Кремля пойти на переговоры, но сначала надо очистить Украину от российских захватчиков.

Зеленский заявил, что украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан. При этом он призвал лидеров иностранных государств помочь Киеву реализовать ее.

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