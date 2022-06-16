Он отмечает, что объединенными усилиями удастся остановить российскую агрессию.

Президент Украины Владимир Зеленский доволен сегодняшними переговорами с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Отвечая на вопрос, доволен ли Зеленский нынешними переговорами с Шольцем и его сегодняшним заявлениям, а также видит ли он Германию как надежного партнера, президент сказал: "Я очень доволен нашей встречей, скажу откровенно".

"Я доволен тем, что наше объединение, о котором мы очень много говорим и считаем, что оно должно быть, - это и есть начало победы. Я сегодня это объединение видел за нашим столом. Я видел поддержку от каждого из лидеров", - отметил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, Шольц хочет, чтобы война в Украине закончилась, и выразил уверенность, что весь немецкий народ поддерживает Украину.

"Я верю, что нашими объединенными усилиями мы можем остановить российскую агрессию, закончить эту войну. Для нас очень важны те вещи, о которых сегодня сказал канцлер. О том снабжении, которое у нас идет, и которое мы ожидаем. Особое внимание мы уделили противовоздушной обороне", - добавил президент и выразил уверенность, что Германия поможет Украине в этом.

Как сообщал УНИАН, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис и канцлер Германии Олаф Шольц посетили Киев и пострадавший от российских военных преступников Ирпень, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

На совместном брифинге лидеров государств французский президент подчеркнул, что Украина сама должна решать, в какой момент садиться за стол переговоров и на каких условиях восстанавливать мир.

Также Макрон анонсировал передачу ВСУ дополнительной артиллерии.

Стороны поддерживают скорейшее предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: