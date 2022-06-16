По словам президента, лидеры общались, "вполне понимая друг друга".

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом говорил об усилении обороны Украины, усилении санкционного давления на РФ и евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил на брифинге после встречи.

"Этот визит четырех лидеров в Киев и наши переговоры доказали еще раз, что наша главная сила и наиболее эффективное оружие – это объединение. Объединение, от которого зависит все остальное", - отметил Зеленский.

Зеленский напомнил, что когда лидеры государства уже прибывали на вокзал в Киеве, прозвучала сирена воздушной тревоги – в большинстве областей Украины.

"И это доказывает, что Россия не выбирает – кому и когда угрожать, не выбирает – кому в Европе дарить безопасность. Российская агрессия против Украины – это агрессия против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ", - подчеркнул глава государства.

По его словам, украинцы сегодня – на передовой в борьбе против российских ударов, но не в одиночку, что подтверждается именно таким форматом сегодняшней встречи.

Президент рассказал, что лидеры государств, "вполне понимая друг друга", говорили в частности об усилении обороны Украины.

"И я благодарен партнерам за соответствующие шаги, которые были согласованы сегодня. Говорили о скоординированности наших подходов к экономической поддержке Украины и в послевоенном восстановлении. Проанализировали наши общие возможности для противодействия продовольственному кризису, который спровоцировала Россия", - сообщил он.

По мнению Зеленского, необходимо сделать все, что возможно, чтобы не допустить реализации российского замысла с голодом и политическим хаосом в странах Африки и Азии, которые остались без поставок продовольствия из Украины.

Также лидеры государств предметно обсудили дальнейшее санкционное давление на Россию и вопросы относительно будущего Европы и европейской интеграции Украины.

"Говорили о новых санкционных шагах Европейского Союза, которые нужны для восстановления мира. Седьмой санкционный пакет должен быть согласован", - подчеркнул глава государства.

По его словам, более подробно планируется обсуждение вопроса восстановления Украины после войны.

​"Также обсудим и работу по возмещению всех убытков, нанесенных Россией – Украине, украинским гражданам, украинским компаниям. Наше государство очень активно работает над этим. Уделили внимание и тому, как остановить развертывание глобального продовольственного кризиса. Украина делает все возможное для разблокировки наших морских портов, но эту блокаду должен остановить тот, кто ее начал, а именно: российский флот", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Румынию за помощь в транзите по Дунаю украинских грузов, в том числе зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: