Зарегистрирован законопроект, который лишит полномочий депутатов пророссийских партий в ВР и местных советах.

Депутатская группа "Партія "За майбутнє" зарегистрировала в парламенте законопроект, который позволит лишать российских коллаборантов власти и полномочий на всех уровнях: от местных общин до Верховной Рады.

Об этом говорится в законопроекте №7362.

Как отметил один из авторов документа, народный депутат Виктор Балога, проект закона предусматривает приостановление в условиях военного положения полномочий депутатов советов всех уровней и руководителей общин от пророссийских партий – ОПЗЖ, "Партия Шария", "Оппозиционный блок", "Наши", "Держава", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

"Фактически каждый второй коллаборант и предатель Украины, которого рашисты "назначили" во власть на временно оккупированных территориях – связан с ОПЗЖ. Этого факта вполне достаточно, чтобы считать, что целью создания этой политической силы было, в нужный момент, поддержать захват Украины Россией и превратиться на гауляйтеров путинского режима. Это означает, что в интересах национальной безопасности, нужен четкий законодательный механизм, который позволит лишать представителей ОПЗЖ власти и полномочий на всех уровнях: от общины до парламента", - заявил Виктор Балога.

Как указано в пояснительной записке, законопроект №7362 вводит правовые механизмы и процедуры, необходимые для законного приостановления полномочий депутатов и глав общин от пророссийских партий, которые уже запрещены СНБО. В частности, вопрос о приостановлении осуществления полномочий народным депутатом будет рассматриваться СНБО по инициативе не менее 45 народных депутатов или не менее трех членов Совета нацбезопасности. Вопрос о приостановлении осуществления полномочий депутатом местного совета, сельских, поселковых, городских голов - по инициативе соответствующей военной администрации (или ОГА в случае образования ОВА) или не менее 45 народных депутатов Украины.

Война в Украине:

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В связи военным положением всем мужчинам запрещено выезжать из Украины.

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