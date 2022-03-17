Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко призывает россиян избегать призыва, чтобы не стать "мясом" в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.
"1 апреля в России заканчивается призыв предыдущий и начинается призыв следующий в армию. И сейчас, насколько я понимаю, начинается массированная обработка срочников для того, чтобы они подписывали контракты, и для того, чтобы их сюда загонять – на нашу территорию", – отметил Денисенко.
Так, он отметил необходимость усилить нашу информационную войну.
"Я хочу призвать абсолютно всех, кто звонит, разговаривает со своими родственниками или знакомыми в Российской Федерации. Просто передавайте им, что сейчас изменено законодательство в России. Повестку для того, чтобы пойти в армию, не нужно вручать... Полиция может к тебе прийти и забрать в армию. Поэтому прячьтесь от армии, дорогие россияне, потому что сюда вы придете исключительно для одного, –для того, чтобы быть здесь мясом", – подчеркнул представитель МВД.
С начала широкомасштабного вторжения России, украинскими войсками уничтожено более 12 000 человек личного состава противника.
В то же время украинские защитники каждый день сбивают по несколько вражеских самолетов. На четвертую неделю войны враг потерял уже треть своих самолетов.