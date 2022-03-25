Злоумышленнику грозит до девяти лет тюрьмы.

В Винницкой области задержали псевдоволонтера, который брал по 1300 долларов США за незаконное пересечение государственной границы.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Злоумышленник предлагал украинцам, которые в связи с общей мобилизацией не имели права покидать территорию страны, помощь в незаконном пересечении границы. Свои "услуги" задержанный оценил в 1300 долларов США, которые получал на банковскую карту", – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Его действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины (нНезаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по корыстным мотивам). Задержанному грозит до девяти лет лишения свободы.

На данный момент следствие готовит материалы для объявления задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, 24 февраля после нападения России на Украину президент Владимир Зеленский издал Указ "Об общей мобилизации".

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