По словам Максима Бужанского, Рябошапка пересекает границу через КПП "Косино".

Бывший генеральный прокурор Украины Руслана Георгиевич Рябошапка сегодня, 14 марта, покидает территорию Украины.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"В эти самые сложные для всей нашей страны минуты я хотел бы обратиться непосредственно к бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Георгиевичу Рябошапке, который прямо в эти минуты покидает нашу страну через КПП "Косино": "Дорогой Руслан Георгиевич, безусловно, как отец троих детей, вы имеете полное право покинуть Украину, и никто не будет вас задерживать. Но я надеюсь, что у вас найдется секунда-другая, чтобы остановиться, обернуться и посмотреть в глаза десяткам миллионам людей, которые никуда не бегут. Возможно, еще секунда на то, чтобы посмотреть в глаза тем прокурорам, которым вы сломали карьеру, и которые никуда не бегут, более того, многие из них сейчас борются за нашу страну. Еще секунда на то, чтобы посмотреть на глаза тех прокуроров, которые каждый день защищают нашу страну на рабочем месте. И уж совсем быстро, не посмотреть, опустить глаза перед действующим Генеральным прокурором Венедиктовой, в чехле от телефона которой оказалось больше мужества, чем у вас. Ни шагу назад, дорогой Руслан Георгиевич, знаете такой приказ? Так вот, в вашем случае, ни шагу назад в страну, когда мы победим. Это будет совсем неприлично, даже для вас. Счастливого пути, привет Франции, всегда любил эту страну", – написал Бужанский.