Временный поверенный Грузии в Украине Сандро Топурия рассказал об обстоятельствах задержания Михеила Саакашвили.

Министерство иностранных дел подало запрос на посещение украинским консулом задержанного вчера в Грузии бывшего президента страны, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко о вызове временного поверенного Грузии в Украине.

Он сообщил, что сегодня, 2 октября, в Министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемых ему статьи грузинского Уголовного кодекса.

Николенко отметил, что украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для оказания консульской и правовой помощи.

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Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне. 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что его задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили.

Автор: Виктория Токарева