Для помилования есть 2 пути: соответствующий приказ президента Саломе Зурабишвили или экстрадиция в Украину.

Адвокат Михеила Саакашвили Бека Басилая считает, что его подзащитного все еще могут помиловать. Для этого есть 2 пути: соответствующий приказ президента Саломе Зурабишвили или экстрадиция в Украину.

Как заявил в эфире телеканала Mtavari TV Басилая, защита грузинско-украинского политика не теряет надежд на помилование Саакашвили, пишет 24 канал.

"Заявление президента Зурабишвили о том, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктована правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться", – заявил Басилая.

Читайте также"Грузия пока не свободна": соратница Саакашвили рассказала, зачем он вернулся в страну

Это первый возможный путь освобождения Саакашвили.

Второй, по словам адвоката, предусматривает экстрадицию политика в Украину, ведь он является украинским гражданином. Однако Басилая уточнил, что этот вариант является длинным и не факт, что даст положительный результат.

Ранее прокурор Грузии Джарджи Циклаури отметил, что украинская сторона пока не обращалась в Министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

В то же время глава Минюста Грузии Брегадзе заверил, что тюрьма в городе Рустави, куда поместили задержанного политика, соответствует всем необходимым международным стандартам.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

Михеила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. В этот день политик только въехал на территорию страны, но его еще раньше заочно приговорили к 6 годам заключения.

В прокуратуре Грузии утверждают, что украинское гражданство не поможет Саакашвили вернуться в Украину. Ведь преступления, в которых его обвиняют, он совершил на грузинской территории.

В Министерство иностранных дел Украины уже вызвали посла Грузии для разъяснения инцидента. Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко