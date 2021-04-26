Сын бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский прибыл в Украину. На границе его на несколько минут задержали пограничники и отпустили.
Читайте такжеГладковский отреагировал на объявление его сына в розыск: подает в судОб этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Отмечается, что Гладковский вместе с отцом прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту «Борисполь» его остановили пограничники на 5-7 минут, но в дальнейшем отпустили.
Игоря Гладковского объявили в розыск: что известно
22 апреля НАБУ объявило в розыск одного из восьми подозреваемых по делу «Оптимумспецдеталь» Игоря Гладковского.
По данным следствия, с помощью подозреваемого в 2015-2017 годах общество с ограниченной ответственностью «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома».
За это Гладковский-младший получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.
Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тысяч гривень неправомерной выгоды.
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