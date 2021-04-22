Правоохранители считают, что он скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одного из восьми подозреваемых в деле "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского - сына бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Олега Гладковского.

Читайте такжеКулеба отреагировал на заявление Путина о " красных линиях"Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующее решение детектив постановил 21 апреля.

"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2020 года Гладковскому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

"Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование. Его вызвали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на 16 апреля и, в связи с неявкой, повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не явилось", - пояснили в НАБУ.

По данным следствия, с помощью подозреваемого в 2015-2017 годах общество с ограниченной ответственностью "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За это Гладковский-младший получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием), а о подозрении ему сообщено 21 декабря 2020 года.

Что этому предшествовало

17 октября 2019 НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью и служебным положением) и ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству было нанесено более 10,62 млн грн убытков. Кроме того, как заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн. В октябре за Гладковского внесен залог, он вышел из СИЗО.

Кроме того, Гладковский является фигурантом других уголовных производств.

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Автор: Антонина Доломанжи