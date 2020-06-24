Януковичу и двум экс-министрам обороны сообщили о подозрении в госизмене

Следствием установлено, что в течение 2012-2014 годов Виктор Янукович, Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины для помощи России проводить подрывную деятельность против Украины.

Бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Украины Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву обороны сообщено о подозрении в совершении государственной измены.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, бывший президент при соучастии с двумя бывшими министрами обороны на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации" , - говорится в сообщении.

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При этом, такие действия осуществлялись, в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова, отмечают в Офисе генпрокурора.

Таким образом, по мнению следователей, чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации - и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, подозрение сообщено по ч.1 ст.111 Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года тогдашний президент Янукович назначил Лебедева министром обороны. На тот момент Лебедев был народным депутатом Украины от Партии регионов. В тот же день Янукович уволил Саламатина с должности министра обороны, который был назначен на эту должность 8 февраля 2012 года.

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