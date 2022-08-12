На Совбезе ООН представитель страны-агрессора заявил, что оккупанты "защищают" АЭС, в частности "от терактов".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Он заявил о якобы возможных "провокациях" со стороны Украины.

По словам Небензи, оккупанты якобы "защищают" АЭС, в частности "от терактов".

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Какими будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать каких-то провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", – цинично высказался Небензя, цитирует "Интерфакс".

Ситуация на Запорожской АЭС: что известно

Напомним, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также было повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

В офисе Зеленского отмечали, что МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

В оккупированном Энергодаре началась паника из-за обстрела Запорожской АЭС.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что "крайне обеспокоен обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции".

В то же время директор МАГАТЭ настаивал на визитах миссии МАГАТЭ на территорию ЗАЭС, соответственно, на оккупированную территорию Украины.

Украина ранее выступала против посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС и осуждала идею визита на оккупированные территории без согласия украинских властей. Вместе с тем российские оккупанты активно поддерживают такой визит и даже вели подготовку к нему.

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что Россия хочет отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг страны.

Украина на Совбезе ООН выдвинула условия по миссии МАГАТЭ на ЗАЭС: вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

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