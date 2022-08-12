Россия прибегает к опасным провокациям на захваченной войсками Запорожской АЭС.

Единственный способ устранить ядерную угрозу на Запорожской АЭС - вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время своего выступления в Совбезе ООН. РФ делает невозможным доступ миссии МАГАТЭ на территорию станции.

Он отметил, что Россия прибегает к опасным провокациям на захваченной войсками Запорожской АЭС. Оккупанты разместили там военную технику, из которой обстреливают украинские города вдоль берега Днепра.

Кислица отметил, что для проведения миссии МАГАТЭ на территорию ЗАЭС Россия должна прекратить обстрелы Никополя и марганца.

"Если Россия прекратить обстрелы этих городов, что вообще может помешать выполнению этой миссии, чтобы она проехала (через территорию Украины - ред.). Обязательно, чтобы эта миссия имела экспертов в военном измерении", - заявил Кислица.

Он отметил, что Россия пошла ва-банк, созвав заседание Совбеза ООН.

"Это заседание выглядит циничным, учитывая, что сегодня Россия прибегла к новым обстрелам АЭС, подвергнув опасности объект и его персонал", - подчеркнул он.

По его словам, Россия должна заявить, что принимает миссию МАГАТЭ без каких-либо условий, не препятствовать проходу миссии со стороны Украины. Также нужно разминировать АЭС и подходы к ней и вывести войска, оружие и технику РФ со станции.

МАГАТЭ активизирует контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС, заявил в свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключён от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

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