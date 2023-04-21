Однако, по его словам, решение о вступлении в Альянс надо принимать с холодной головой.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для Украины "двери НАТО немножко приоткрылись", но сейчас "не время, чтобы это решать".

"Такое решение необходимо принимать с холодной головой и горячим сердцем, но никак не наоборот", - процитировал Писториуса ZDF.

Он уверен, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым процессом. По мнению министра, во время следующей встречи в формате "Рамштайн" вопрос о членстве Украины в альянсе или ЕС не будет подниматься.

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Вступление Украины в НАТО

В прошлом году Украина после попытки РФ аннексировать временно оккупированные территории подала официальную заявку на вступление в НАТО.

Однако в США предупреждают, что Украине нужно соответствовать определенным стандартам для вступления в блок. В то же время президент Владимир Зеленский убежден, что Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что Украине не нужен так называемый "План действий для членства" (ПДЧ), который ей не дали в 2008 году. По его словам, поскольку подана формальная заявка на вступление, сейчас дело за политическим решением.

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