Польша выступает за быстрое вступление Украины в Альянс, видя в этом гарантию безопасности для себя.

Если бы Германия не попыталась затянуть вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО), войны бы сегодня не было, заявил в комментарии PAP замглавы МИД Польши Петр Вавжик

"Если бы Германия не рассчитывала, как сейчас, не пыталась затянуть вступление Украины в Североатлантический альянс, если бы Украину много лет назад в Мюнхене пригласили в Альянс, сегодня не было бы войны в Украине. Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия вообще всегда были против вступления Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс. … На наш взгляд, чем раньше это произойдет, тем лучше, потому что это будет гарантией безопасности не только Украины и Польши, но и всего региона", – сказал Вавжик.

Ссылаясь на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что сейчас "не время принимать решения" и действовать нужно не из солидарности, а "с холодной головой и горячим сердцем", Вавжик отметил: "Вопрос в том, когда для этих "хладнокровных" настанет время? Через пять, десять или тридцать лет после войны?".

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По словам Вавжика, позиция, высказанная немецким министром, может фактически отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку при приеме новой страны в Альянс необходимо единодушие.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

В НАТО неоднократно заявляли о готовности принять Украину в Альянс после завершения полномасштабной войны. В частности, такую позицию в четвер во время первого за время полномасштабной войны визита в Украину озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он повторно озвучил ее в пятницу перед встречей контактной группы поддержки Украины в немецком Рамштайне.

Однако не все страны в Альянсе настроены оптимистично. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критически отреагировал на слова Столтенберга. А министр обороны Германии Борис Писториус исключил скорое решение вопроса о членстве Украины в НАТО, заявив, что "дверь широко открыта, но сейчас не время принимать решения".

Президент Владимир Зеленский повторял позицию Украины касательно того, что Киев ожидает от партнеров предоставления гарантий безопасности до получения статуса члена НАТО.

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