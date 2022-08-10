Эксперт отметил, что опыт войны в течение 8 лет привел к тому, что ВСУ вынуждены были таким болезненным способом переходить на стандарты НАТО.

Украинская армия постепенно переходит на стандарты НАТО - теперь сержант в ВСУ - это менеджер и командир.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Зерно натовского рационализма упало в благодатную украинскую землю, когда каждый командир сам себе гетман. И поэтому расширение инициативы именно сержантского состава позволяет выполнять более широкий спектр задач. Сержант в украинской армии - это менеджер, командир, который выполняет поставленные задачи, имея свой ресурс, имея своих подчиненных, которые выполняют именно его задачи. В отличие от сержантов российской армии, где это просто солдаты с лычками, впрочем, как и младшие офицеры, являющиеся тупыми исполнителями приказа. Инициатива в российской армии – наказуема", - выразил мнение Грабский.

Он добавил, что украинская армия еще не полностью перешла на стандарты НАТО, но уже на пути к этому.

"Опыт войны в течение 8 лет привел к тому, что мы вынуждены были таким болезненным способом перейти на стандарты НАТО и воспитали сержантский корпус ВСУ. Он еще далек от совершенства, но повторяю, именно на сержантах сейчас лежит основная ответственность за ведение именно тактических боевых действий, а командиры, то есть младший офицерский состав, освобождается от выполнения каких-то несвойственных ему задач и поэтому больше внимания уделяет более широким задачам, которые могут быть выполнены на уровне именно офицерского корпуса", - отметил эксперт.

По словам Грабского, ВСУ сейчас только в начале процесса перехода, несмотря на то, что он длится уже более 8 лет. "Но мы на правильном пути, видим, насколько качество личного состава украинской армии нивелирует количество российских оккупационных сил, действующих в Украине", - подчеркнул военный эксперт.

Как сообщал УНИАН, 7 августа военный эксперт Сергей Грабский назвал два возможных направления дальнейшего продвижения врага. По его словам, первое направление - это Николаев. Для того, чтобы взять под контроль хотя бы часть побережья украинского Черного моря. И второе направление - Кривой Рог.

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