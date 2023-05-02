Члены альянса не готовы к решениям, которые бы существенно выходили за рамки ​​декларации от 2008 года.

Такие члены Североатлантического альянса, как США и Германия, неофициально дали понять, что они пока не хотят брать на себя никаких обязательств по принятию Украины в НАТО, существенно выходящих за рамки ​​декларации от 2008 года, в которой не было конкретных решений по присоединению, пишет Немецкое агентство печати (DPA).

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО на июльском саммите расчистить Украине путь в Альянс. Этот призыв получил поддержку стран Центральной и Восточной Европы, в частности, от Литвы, принимающей саммит НАТО.

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Но, как утверджают источники издания в Альянсе, реальное продвижение в переговорах о перспективах вступления Украины в НАТО возможны только в случае, если украинские силы добьются успехов в войне против России.

В настоящее время, по словам дипломатов, крайне маловероятно, что Украине удастся убедить таких партнеров по НАТО, как США, изменить курс. Противники конкретной перспективы присоединения объясняют свою позицию тем, что эта цель в настоящее время нереалистична и может отвлечь от гораздо более важной – поддержки Украины. Также звучат мнения, что есть риск того, что новые обязательства НАТО могут дать России аргументы для еще более агрессивной войны.

В американском правительстве журналистам косвенно подтвердили, что считают дальнейшие поставки оружия и другой помощи Украине более важными в текущей ситуации, чем планы по вступлению в НАТО.

"Мы концентрируемся на том, чтобы как можно скорее передать больше практической поддержки в руки украинцев", – сказал высокопоставленный чиновник.

В то же время в правительстве США не ставят под сомнение декларацию НАТО от 2008 года и перспективы Украины по вступлению в Альянс.

"Вопрос не в том, присоединится ли Украина к альянсу, а в том, когда", – добавил чиновник.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Почти две недели назад генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала полномасштабной войны посетил Украину. Он заявил после визита, что страны НАТО договорились о вступлении Украины в Альянс.

Впоследствии ряд стран выступили с заявлениями, в которых уточнили свою позицию. Так, Польша, Чехия и Словакия в совместном заявлении призвали к предоставлении Украины гарантий безопасности еще до вступления в НАТО, а США заявили, что поддерживают вступление после войны.

Венгрия тем временем заявила, что якобы вступление Украины в НАТО возможно только после того, как Россия даст официальное согласие. А Германия исключила быстрое решение вопроса о членстве Украины.

На этом фоне в польском МИД обвинили Берлин и Париж в затягивании присоединения Украины к НАТО, последствием которого стала развязанная Россией война.

В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, от которого Украина ожидает утверждения гарантий перед вступлением в Альянс.

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