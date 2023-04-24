У Будапешта якобы нет возможности поддержать расширение НАТО за счет Украины.

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) возможно только после того, как Россия подпишет документ, которым подтвердит свое согласие на это.

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. До тех пор пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к альянсу. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила Дора Дуро в комментарии российскому пропагандистскому изданию "Известия".

Как известно, Россия и НАТО никогда не заключали соглашений, которые бы предусматривали, что альянс не будет расширятся, или что будет расширятся с согласия РФ, не являющейся членом Альянса.

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Вопреки этому российская пропаганда неоднократно заявляла, что якобы НАТО обещало России, что не будет расширяться после "холодной войны". Страна-агрессор также называет недопущение интеграции Киева в Альянс одной из целей развязанной против Украины захватнической войны.

На сайте Альянса напоминают, что "двери НАТО открыты для новых членов с момента ее основания в 1949 году – и это никогда не менялось". А решения по этому вопросу принимаются членами Альянса, а не третьими сторонами.

"Эта политика открытых дверей закреплена в статье 10 учредительного договора НАТО, в которой говорится, что "любое другое европейское государство, способное развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона", может подать заявку на членство. Решения о членстве принимаются на основе консенсуса между всеми союзниками. Ни один договор, подписанный Соединенными Штатами, Европой и Россией, не включал положений о членстве в НАТО", – говорится в сообщении.

Ранее в этом году в Альянс вступила граничащая с Россией Финляндия.

Вступление Украины в НАТО - актуальное

В НАТО заявляли о готовности принять Украину в Альянс после войны. В то же время украинские власти ожидают от стран-партнеров предоставления гарантий безопасности до вступления в Альянс.

В пятницу перед заседанием контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Он указал, что Киеву нужны механизмы сдерживания "для предотвращения новых нападений" со стороны России.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус исключил скорое решение вопроса о членстве Украины в НАТО. В связи с этим в польском МИД обвинили Германию и Францию в затягивании вступления Украины в Альянс и том, что если бы Киев приняли в НАТО, войны бы не было.

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