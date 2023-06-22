Частично ожидания Украины уже удовлетворены, говорит глава МИД.

Киев все еще считает, что членство Украины в НАТО - единственный способ предотвратить новые войны в Европе, и шаг к этому будет сделан на предстоящем саммите Альянса, убежден министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как он отметил в интервью "Суспільне", за следующие три недели, которые остаются до саммита НАТО, позиция относительно Украины и ее будущего членства в Альянсе может измениться.

"Во-первых, все может измениться в любое время. А если не изменится, значит мы продолжим толкать и двигать эту историю вперед", – сказал министр.

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Глава МИД подчеркнул, что по состоянию на сейчас ожидания Украины частично удовлетворены.

"Из того, что я понимаю о Вильнюсском саммите, мы сейчас на стадии, когда частично наши ожидания уже удовлетворены, скажем так. Но скажу метафорически: когда мы начинали разговор с партнерами о Вильнюсском саммите, настаивали, чтобы они сделали шаг к членству Украины в НАТО. Сегодня эта проблема решена. Шаг будет сделан. Вопрос, насколько он будет длинным, насколько широко занесут ногу и зададут. И это уже само по себе является достижением. Да, мы говорим жесткие вещи. Да, нам посылают сигналы: "Не перегибайте, вы должны полагаться на нас и слушать то, что вам советуем". Но у президента непоколебимая в этом вопросе позиция: членство Украины в НАТО — единственный способ предотвратить новые войны в Европе. И это реально правда", – добавил министр.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

11-12 июля в Литве состоится очередной саммит НАТО. Президент Владимир Зеленский, который должен принять в нем участие, подчеркивал, что ожидает получить гарантии безопасности от НАТО. Он также говорил, что считает участие в саммите бессмысленным, если по его итогам Украина не получи четких сигналов относительно сроков присоединения к Альянсу.

В НАТО придерживаются позиции, что вступление Украины возможно, но после завершения полномасштабной войны с Россией.

Европарламент, страны Балтии и Польша призывали официально пригласить Украину стать членом НАТО. Впрочем, на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официального приглашения на этом саммите не будет.

Несмотря на это, как сообщали в офисе Зеленского, Киев все еще ожидает получить такое приглашение, правда, с "открытой датой".

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