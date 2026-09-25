Лишь одна страна препятствует открытыю кластеров для вступления Украины в ЕС, – СМИ

Европейский высокопоставленный чиновник отмечает, что венгерские дипломаты получают инструкции от премьер-министра страны.

Только Венгрия блокирует открытие четырех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Европейский Союз, поскольку недовольна выполнением договоренностей в отношении венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на европейского высокопоставленного чиновника, это официальная позиция Венгрии.

Так, по словам собеседника издания, венгерская сторона настаивает на том, что единственным основанием для блокирования якобы являются нерешенные проблемы с правами венгерского национального меньшинства в Украине.

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Дипломат отметил, что венгерские переговорщики заявляют, что хотят видеть больше прогресса и реальных результатов в реализации закона о национальных меньшинствах в Украине.

"Так бывает в двусторонних отношениях. Одна сторона говорит: мы делаем все, что можем. Другая – нет, вы должны делать больше. Венгры недовольны тем, как решаются проблемы их национального меньшинства, и выносят этот вопрос на самый высокий уровень в Брюсселе", – сообщил источник.

Кроме того, собеседник издания отметил, что позиция Венгрии в отношении переговоров о вступлении Украины – это официальная позиция правительства Петера Мадьяра. Венгерские дипломаты, представляющие интересы Будапешта в Брюсселе, "следуют инструкциям, которые поступают сверху, из столицы".

"Если премьер-министр говорит: "делайте так", посол вынужден это делать, иначе ему придется уйти в отставку", – отметил источник.

Украина, Венгрия и ЕС

Как сообщалось, в начале сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что позиция его страны не изменилась, и вступление Украины в ЕС должно происходить без каких-либо ускоренных процедур.

Сегодня, 25 сентября, стало известно, что государства-члены ЕС согласовали условия выделения средств в размере 6,6 миллиарда евро через "Европейский фонд мира" для Украины. В частности, 900 миллионов евро будут направлены на нужды Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд евро будет использовано для финансирования новых совместных закупок оборудования.

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